Previsioni Meteo Nova Milanese: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

Le condizioni meteo di Sabato 5 Ottobre a Nova Milanese si preannunciano particolarmente favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si registreranno valori di temperatura che varieranno da un minimo di 9,9°C nelle prime ore del mattino fino a un massimo di 17,4°C nel pomeriggio. L’assenza di precipitazioni e la bassa copertura nuvolosa contribuiranno a creare un clima ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che scenderanno fino al 6%. L’umidità si attesterà intorno all’84%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un incremento delle temperature. Alle 07:00, si registrerà una temperatura di 11,2°C, che salirà progressivamente fino a raggiungere i 17°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 17,4°C alle 14:00. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, con un’umidità che si manterrà attorno al 42%. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a rendere il clima ancora più gradevole, ideale per passeggiate o attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 12°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la transizione verso la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nova Milanese indicano un Sabato 5 Ottobre caratterizzato da un clima sereno e temperature miti, perfette per godere delle attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo l’inizio di Ottobre particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Nova Milanese

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.8° perc. +10.1° Assenti 3.6 NNE max 6.1 Grecale 84 % 1014 hPa 3 cielo sereno +10.2° perc. +9.4° Assenti 3.5 N max 3.9 Tramontana 81 % 1014 hPa 6 cielo sereno +10° perc. +9° Assenti 3 NNO max 4.1 Maestrale 75 % 1015 hPa 9 cielo sereno +14.1° perc. +13° Assenti 2.8 O max 3.3 Ponente 54 % 1015 hPa 12 cielo sereno +17° perc. +15.8° Assenti 4.9 SSO max 3.1 Libeccio 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +17.1° perc. +16° Assenti 4.9 SSE max 3.5 Scirocco 43 % 1012 hPa 18 cielo sereno +14.3° perc. +13.4° Assenti 3.9 SE max 6.1 Scirocco 64 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.8° perc. +12.1° Assenti 5.2 ENE max 7.5 Grecale 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:50

