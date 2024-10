Previsioni Meteo Nuoro: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 14 Ottobre a Nuoro si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una transizione da condizioni prevalentemente serene a momenti di maggiore copertura nuvolosa. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 27,6°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una temperatura massima di 27,9°C. La sera si presenterà con un cielo coperto e temperature in calo, che si stabilizzeranno attorno ai 18°C.

Durante la notte, Nuoro godrà di un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 23,1°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà al 23%. A partire dalle 09:00, le nubi sparse inizieranno a farsi più presenti, ma non si prevedono precipitazioni. La temperatura continuerà a salire, raggiungendo i 27,6°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una massima di 27,9°C alle 13:00. La copertura nuvolosa arriverà a toccare il 96%, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,8 km/h. La temperatura percepita si manterrà leggermente più bassa, intorno ai 27,1°C.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature in calo che toccheranno i 18,8°C alle 20:00. L’umidità aumenterà fino al 60%, creando una sensazione di maggiore freschezza. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 5,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Nuoro indicano una giornata di transizione, con temperature che si manterranno gradevoli durante il giorno, ma che caleranno significativamente in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, suggerendo un cambio di stagione che porterà a condizioni più fresche e variabili. Gli amanti del sole dovranno approfittare di questa giornata, prima che il clima autunnale prenda definitivamente piede.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16° perc. +15.2° Assenti 3.3 SO max 4 Libeccio 58 % 1020 hPa 4 cielo sereno +15.8° perc. +14.9° Assenti 3.7 SO max 4 Libeccio 57 % 1019 hPa 7 cielo sereno +19.8° perc. +19.1° Assenti 3.2 SO max 4.4 Libeccio 47 % 1019 hPa 10 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 4.7 O max 10.7 Ponente 32 % 1019 hPa 13 cielo coperto +27.9° perc. +27.1° Assenti 6.2 O max 14.8 Ponente 32 % 1018 hPa 16 nubi sparse +23.8° perc. +23.4° Assenti 2.9 O max 5.2 Ponente 47 % 1018 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.3° Assenti 3.2 SSO max 3.6 Libeccio 60 % 1019 hPa 22 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° Assenti 4.4 SO max 4.6 Libeccio 55 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:39

