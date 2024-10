Previsioni Meteo Oristano: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Oristano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un’alta probabilità di precipitazioni e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +18,2°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 96%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che potranno toccare i 15,2 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con piogge che si intensificheranno. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +21°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le piogge saranno di intensità leggera, con accumuli che potranno arrivare a 1,7 mm. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 52%. Il vento continuerà a spirare da est, mantenendo una velocità di circa 10 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le temperature massime toccheranno i +24°C, mentre le piogge si presenteranno con intensità leggera, con accumuli che si attesteranno tra 0,12 mm e 0,36 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si farà più teso, con raffiche che potranno raggiungere i 28,5 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà attorno al 49%.

Con l’arrivo della sera, le piogge torneranno a intensificarsi, con accumuli che potranno arrivare a 1,07 mm. Le temperature si abbasseranno gradualmente, attestandosi intorno ai +19°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento continuerà a soffiare da est-sud-est, con velocità che si aggireranno attorno ai 13 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Oristano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione climatica potrebbe migliorare nel fine settimana, ma per ora è opportuno prepararsi a un clima umido e variabile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Oristano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 19 % 9.7 E max 14.3 Levante 89 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.28 mm 10.2 E max 14.1 Levante 87 % 1024 hPa 7 pioggia moderata +18.8° perc. +18.9° 1.7 mm 6.5 SE max 14.5 Scirocco 85 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +21.4° perc. +21.7° 0.12 mm 12 E max 20.2 Levante 78 % 1025 hPa 13 pioggia leggera +24° perc. +24.2° 0.18 mm 16.3 SE max 24.3 Scirocco 67 % 1023 hPa 16 pioggia leggera +21.9° perc. +22.2° 0.17 mm 15.3 SE max 28.5 Scirocco 77 % 1022 hPa 19 cielo coperto +20.1° perc. +20.5° prob. 27 % 13.9 ESE max 25.1 Scirocco 86 % 1023 hPa 22 pioggia leggera +18.9° perc. +19.2° 0.98 mm 13.7 ESE max 24.5 Scirocco 90 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:29

