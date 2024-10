Previsioni Meteo Pachino: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Pachino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature, che inizialmente si attesteranno intorno ai 21°C, subiranno lievi fluttuazioni nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da sud-est, e l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno, con una temperatura di 21°C e una leggera brezza. Con il passare delle ore, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 86% intorno alle 06:00. Le temperature percepite rimarranno stabili, oscillando attorno ai 21°C.

Durante la mattina, il cielo sarà nuovamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 92% intorno alle 13:00. La velocità del vento varierà, con punte che potranno arrivare fino a 14,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi sui 21°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il suo picco, con valori che toccheranno il 94%. Anche la velocità del vento rimarrà costante, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà quasi completamente coperto. Le temperature continueranno a scendere, mantenendosi attorno ai 20°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’84%, mentre il vento si manterrà moderato.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pachino nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il clima rimarrà stabile, senza significative variazioni, e che l’umidità continuerà a influenzare la percezione del calore. Pertanto, è consigliabile prepararsi a giornate caratterizzate da un clima fresco e umido, ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di tenere a mente la possibilità di un cielo coperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +20.8° perc. +20.9° Assenti 1.7 E max 4.1 Levante 73 % 1020 hPa 5 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° Assenti 2.3 ENE max 4.4 Grecale 73 % 1020 hPa 8 nubi sparse +22.4° perc. +22.4° Assenti 8.2 SE max 9.8 Scirocco 68 % 1021 hPa 11 nubi sparse +22.9° perc. +23° Assenti 11.6 SSE max 10.9 Scirocco 67 % 1021 hPa 14 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° Assenti 14.1 SE max 14.4 Scirocco 69 % 1019 hPa 17 cielo coperto +21.6° perc. +21.9° Assenti 8.5 SE max 10.6 Scirocco 79 % 1020 hPa 20 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° Assenti 6.6 SSE max 9.6 Scirocco 83 % 1020 hPa 23 nubi sparse +20.9° perc. +21.2° Assenti 5.7 S max 11.5 Ostro 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:16

