Previsioni Meteo Pachino: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Pachino si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 20,9°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord est. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo quasi completamente sereno. Con l’avanzare della giornata, le temperature saliranno, raggiungendo un massimo di 23°C nel pomeriggio, mentre l’umidità si attesterà attorno al 63%.

Nella notte, da mezzanotte fino all’alba, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che varieranno leggermente, mantenendosi sopra i 20°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1019 hPa, contribuendo a un clima sereno e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 22,3°C, e il vento si disporrà prevalentemente da sud-sud ovest, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo un comfort termico ottimale.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23°C intorno alle 13:00 e 14:00, con condizioni di cielo sereno e assenza di precipitazioni. La ventilazione rimarrà leggera, con velocità del vento che varierà tra i 8 e i 12 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di attività all’aperto senza alcun rischio di maltempo.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, mantenendosi attorno ai 21°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si stabilizzerà attorno al 71%, garantendo un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pachino nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo possibile godere di un clima ideale per attività all’aperto. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate di sole e temperature miti.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.6° perc. +20.5° Assenti 3.2 N max 3.4 Tramontana 69 % 1018 hPa 5 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 3.8 ONO max 3.9 Maestrale 68 % 1018 hPa 8 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° Assenti 4.4 SSO max 4.3 Libeccio 61 % 1020 hPa 11 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 10.4 S max 7.8 Ostro 61 % 1020 hPa 14 cielo sereno +23° perc. +23° Assenti 11.3 S max 11 Ostro 63 % 1019 hPa 17 cielo sereno +21.8° perc. +21.9° Assenti 6.3 SO max 6.7 Libeccio 71 % 1019 hPa 20 cielo sereno +21.6° perc. +21.7° Assenti 4.4 SO max 5.2 Libeccio 72 % 1020 hPa 23 cielo sereno +21.4° perc. +21.4° Assenti 5.8 OSO max 6.9 Libeccio 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:19

