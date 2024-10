Previsioni Meteo Pagani: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Pagani indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da nubi sparse a cielo coperto nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco che raggiungerà i 23,3°C nel pomeriggio. La presenza di umidità moderata e una leggera brezza accompagneranno la giornata, rendendo il clima complessivamente gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,4°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 72%, e il vento soffierà leggermente da sud, con velocità che non supereranno i 2,9 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo più coperto.

Nella mattina, il clima si manterrà fresco, con temperature che varieranno da 18,4°C a 23°C. Le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di sole, specialmente tra le 08:00 e le 11:00, quando la temperatura percepita potrà avvicinarsi ai 22,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,8 km/h, contribuendo a un piacevole effetto rinfrescante.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilizzazione delle temperature, che si manterranno attorno ai 23,3°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con prevalenza di nubi sparse. L’umidità si attesterà intorno al 54%, mentre il vento continuerà a soffiare da sud-ovest con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento della sensazione di freschezza. Le temperature scenderanno fino a 20°C, con un’umidità che raggiungerà il 67%. Il vento sarà debole, ma costante, mantenendo un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Pagani nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di un incremento della nuvolosità e temperature che non scenderanno sotto i 18°C. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° Assenti 1.8 S max 3.7 Ostro 72 % 1016 hPa 3 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° Assenti 1.1 SE max 2.9 Scirocco 72 % 1015 hPa 6 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° Assenti 2.5 ESE max 3.1 Scirocco 72 % 1016 hPa 9 poche nuvole +21.8° perc. +21.5° Assenti 4.9 SSO max 4.7 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23.3° perc. +23° Assenti 8.5 SO max 7.3 Libeccio 53 % 1017 hPa 15 poche nuvole +22.6° perc. +22.3° Assenti 6.4 SSO max 4.4 Libeccio 55 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 2.2 SO max 3.1 Libeccio 61 % 1018 hPa 21 cielo coperto +20.3° perc. +20° Assenti 2.8 ESE max 3.5 Scirocco 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:29

