Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvole, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno tra i 11°C e i 17°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente sereno con una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno all’8%. La temperatura si manterrà intorno ai 11,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della nuvolosità, che porterà il cielo a diventare parzialmente nuvoloso fino a raggiungere una copertura del 63% entro le 05:00.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97% intorno alle 10:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 17,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 1,4 km/h e i 4,5 km/h, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 17°C, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, con valori inferiori al 6%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a raggiungere i 12°C intorno alle 21:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori all’84%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio indicano una continuazione di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa predominante. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe aumentare, rendendo l’atmosfera più fresca e umida. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.4° perc. +10.7° Assenti 7 NNE max 6.2 Grecale 82 % 1018 hPa 3 nubi sparse +11° perc. +10.3° Assenti 6.3 NNE max 5.6 Grecale 79 % 1018 hPa 6 nubi sparse +11° perc. +10.2° Assenti 6.7 NNE max 6.3 Grecale 80 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15° Assenti 0.7 SSE max 2.2 Scirocco 67 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° Assenti 4.5 SSO max 4.4 Libeccio 65 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.1° perc. +16.6° prob. 2 % 3.3 SSO max 3 Libeccio 69 % 1017 hPa 18 cielo coperto +14° perc. +13.6° prob. 1 % 4.9 ONO max 5.1 Maestrale 82 % 1018 hPa 21 cielo coperto +13° perc. +12.6° Assenti 5.7 NNO max 6.6 Maestrale 87 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:35

