Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno fino alla mattina. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra i 9,8°C e i 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con cieli prevalentemente coperti durante la mattina e nubi sparse nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno segnate da pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,7°C, con una leggera diminuzione fino a 11°C verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni, continuando a presentare pioggia leggera e cieli coperti. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 11°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 96%. Il vento si presenterà debole, con direzione variabile, e le precipitazioni saranno contenute.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento parziale delle condizioni meteo. Le piogge si esauriranno, lasciando spazio a cieli coperti che, tuttavia, non porteranno a precipitazioni significative. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 12,4°C. L’umidità inizierà a scendere, e il vento rimarrà debole, favorendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 10°C. L’umidità si manterrà alta, ma le precipitazioni saranno assenti, permettendo di godere di una serata relativamente tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palazzolo sull’Oglio nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di cieli sereni e temperature più miti. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.6° perc. +11.3° 1.41 mm 3.5 NNO max 7.7 Maestrale 96 % 1005 hPa 4 pioggia leggera +11° perc. +10.7° 0.95 mm 4.5 NE max 7.7 Grecale 95 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +11.4° perc. +11° 0.18 mm 2.7 ENE max 4.8 Grecale 92 % 1008 hPa 10 cielo coperto +12.1° perc. +11.7° prob. 60 % 3.9 SSE max 5 Scirocco 87 % 1009 hPa 13 cielo coperto +12.2° perc. +11.8° prob. 40 % 4.7 S max 6.6 Ostro 88 % 1010 hPa 16 cielo coperto +12.2° perc. +11.7° prob. 27 % 3.2 SSE max 4.9 Scirocco 88 % 1010 hPa 19 cielo coperto +10.6° perc. +10.2° Assenti 1.7 O max 2.6 Ponente 93 % 1012 hPa 22 nubi sparse +10.2° perc. +9.6° Assenti 4 NNO max 4.5 Maestrale 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:49

