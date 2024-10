Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palma di Montechiaro di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso al mattino, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19°C e i 24,7°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 27,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una probabilità di precipitazioni del 36%. La brezza vivace proveniente da Ovest-Nord Ovest porterà una sensazione di freschezza, con un’umidità che si manterrà attorno al 79%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 21,2°C e i 24,7°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere alta, con valori che raggiungeranno il 99%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 20 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 50% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite. Le temperature toccheranno il picco di 24,4°C alle ore 14:00, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 77%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 27,5 km/h, con un’intensità che si farà sentire maggiormente. L’umidità continuerà a calare, portandosi attorno al 45%.

La sera si preannuncia serena, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Il cielo sarà completamente sgombro da nubi, favorendo un clima piacevole. La brezza si attenuerà, con velocità che scenderanno a 12 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 64%, garantendo una serata gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palma di Montechiaro indicano un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata, con un passaggio da un clima nuvoloso a uno sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni atmosferiche, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.4° perc. +21.8° prob. 15 % 18.1 ONO max 22.7 Maestrale 87 % 1008 hPa 4 nubi sparse +20.4° perc. +20.6° prob. 14 % 19.7 ONO max 23.3 Maestrale 80 % 1009 hPa 7 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° prob. 22 % 20.2 ONO max 23.7 Maestrale 72 % 1010 hPa 10 cielo coperto +23.4° perc. +23.1° Assenti 21.3 NO max 22.4 Maestrale 50 % 1010 hPa 13 cielo coperto +23.9° perc. +23.5° Assenti 24 ONO max 24.5 Maestrale 46 % 1010 hPa 16 nubi sparse +23° perc. +22.8° Assenti 24.6 ONO max 29.9 Maestrale 53 % 1010 hPa 19 cielo sereno +20.5° perc. +20.2° Assenti 16.7 NO max 20.8 Maestrale 63 % 1012 hPa 22 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 8.8 N max 11.1 Tramontana 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:39

