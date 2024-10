Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Domenica 13 Ottobre a Palmi si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un’ottima visibilità e temperature gradevoli. Durante la notte, le previsioni del tempo indicano una presenza di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 20,8°C intorno a mezzogiorno, mantenendo una copertura nuvolosa limitata. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che toccheranno i 21°C. La sera vedrà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17,5°C.

Durante la notte, Palmi avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di 16,9°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, garantendo una sensazione di freschezza.

La mattina si presenterà con poche nuvole e un aumento della temperatura fino a 20,8°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità scenderà al 56%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che scenderanno a 17,5°C. La velocità del vento sarà ancora leggera, e l’umidità si attesterà intorno al 69%, mantenendo un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Palmi nei prossimi giorni indicano un clima stabile e piacevole, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza particolari fenomeni atmosferici. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 2.5 NE max 8 Grecale 73 % 1020 hPa 3 poche nuvole +16.4° perc. +16.1° Assenti 2.1 ENE max 7.1 Grecale 75 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.1° perc. +16.7° Assenti 1.5 ENE max 6.5 Grecale 71 % 1020 hPa 9 poche nuvole +20.4° perc. +20° Assenti 5 NO max 7.6 Maestrale 56 % 1020 hPa 12 poche nuvole +20.8° perc. +20.5° Assenti 8.5 NO max 12 Maestrale 57 % 1020 hPa 15 cielo sereno +20° perc. +19.7° Assenti 7.3 NO max 11.1 Maestrale 61 % 1019 hPa 18 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 3.8 NNO max 8.9 Maestrale 73 % 1020 hPa 21 nubi sparse +17.8° perc. +17.4° Assenti 2.7 NNO max 7.6 Maestrale 66 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:17

