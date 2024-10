Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,6°C e i 25,2°C durante il giorno. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 60%.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,6°C. La mattina seguirà con un cielo ancora sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 20,3°C alle 06:00 e toccheranno i 25,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti prevalentemente da ovest e una bassa intensità.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. A partire dalle 14:00, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 21,6°C alle 18:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70% nel tardo pomeriggio. Non si registreranno precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto intorno alle 19:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con un’umidità che si manterrà elevata. I venti saranno leggeri, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palmi nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un ritorno a condizioni più soleggiate, con temperature che potrebbero nuovamente avvicinarsi ai 25°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le serate fresche offriranno un piacevole sollievo dal caldo estivo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 2.8 ENE max 6.1 Grecale 61 % 1015 hPa 3 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° Assenti 2.4 ESE max 5.4 Scirocco 55 % 1014 hPa 6 cielo sereno +20.3° perc. +19.7° Assenti 2.3 SSE max 5.1 Scirocco 50 % 1013 hPa 9 cielo sereno +24.1° perc. +23.7° Assenti 1.9 ONO max 6.1 Maestrale 43 % 1013 hPa 12 cielo sereno +25.2° perc. +25° Assenti 5.2 NO max 10.9 Maestrale 45 % 1011 hPa 15 nubi sparse +24.3° perc. +24.1° Assenti 4.6 NNO max 8.7 Maestrale 51 % 1010 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 1.6 E max 3.8 Levante 61 % 1011 hPa 21 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° Assenti 0.8 ESE max 4.2 Scirocco 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:33

