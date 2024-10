Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà attorno ai 16,9°C. Con l’avanzare della mattina, il clima si stabilizzerà, portando a un cielo sereno e a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,4 km/h.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 17°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C, con poche nuvole a caratterizzare il cielo.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 16,9°C, con un’umidità del 81%. Proseguendo verso la mattina, il cielo si schiarirà e la temperatura salirà fino a 20,2°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno e temperature che si attesteranno attorno ai 17,9°C. L’umidità rimarrà intorno all’81%, mentre le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con intensità leggera. La sera si presenterà con temperature in calo, fino a raggiungere i 16,7°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palmi indicano un clima stabile e temperato, con cieli sereni e temperature che si manterranno gradevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, il che suggerisce un proseguimento di condizioni favorevoli per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate serene, poiché le temperature potrebbero iniziare a scendere nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.7° perc. +16.6° Assenti 1.7 ENE max 5.5 Grecale 80 % 1023 hPa 4 poche nuvole +16.4° perc. +16.3° Assenti 1.3 E max 5.4 Levante 82 % 1023 hPa 7 poche nuvole +17.9° perc. +17.8° Assenti 1.9 NNE max 5.2 Grecale 78 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 6.3 NO max 7.1 Maestrale 68 % 1023 hPa 13 cielo sereno +20° perc. +19.9° prob. 1 % 8.7 NO max 9.4 Maestrale 69 % 1022 hPa 16 cielo sereno +17.9° perc. +17.9° prob. 1 % 5.7 NO max 7.1 Maestrale 81 % 1022 hPa 19 poche nuvole +17.3° perc. +17.2° Assenti 1.5 NE max 5.2 Grecale 82 % 1022 hPa 22 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° Assenti 2.7 SSE max 3.9 Scirocco 78 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:56

