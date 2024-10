Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di schiarite e un cielo che diventerà sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Est accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità attorno al 67%. Con il passare delle ore, nella mattina, si registrerà un aumento della temperatura, che raggiungerà i 19,5°C alle 08:00. Il cielo rimarrà coperto fino alle 10:00, quando inizieranno a comparire nubi sparse, riducendo la copertura nuvolosa al 84%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 21,7°C alle 12:00. Le condizioni di bel tempo continueranno fino alla sera, con temperature che si manterranno sopra i 17°C. La brezza leggera, con velocità variabile tra i 5,5 km/h e i 9,6 km/h, garantirà un comfort termico ottimale. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

Concludendo, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palmi mostrano un trend di stabilità e bel tempo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni meteo favorevoli potrebbero continuare anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° Assenti 10.1 SSE max 12.7 Scirocco 67 % 1022 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 9.5 SE max 11.3 Scirocco 68 % 1022 hPa 6 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° Assenti 8.6 SE max 10.9 Scirocco 68 % 1023 hPa 9 cielo coperto +20.6° perc. +20.2° Assenti 5.5 S max 9.1 Ostro 54 % 1023 hPa 12 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° Assenti 6.6 OSO max 11.4 Libeccio 53 % 1023 hPa 15 cielo sereno +20.4° perc. +20.1° Assenti 3.9 SSO max 8.4 Libeccio 61 % 1023 hPa 18 cielo sereno +18.1° perc. +17.9° Assenti 9.4 S max 10.4 Ostro 76 % 1024 hPa 21 poche nuvole +17.5° perc. +17.3° Assenti 8.7 SSE max 10.1 Scirocco 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:59

