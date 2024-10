Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 8 Ottobre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C e una leggera brezza proveniente da Sud Est. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 68%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, le nubi sparse cominceranno a prendere il sopravvento, con temperature che saliranno fino a 26°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 9 e i 15 km/h, mentre l’umidità diminuirà leggermente, portandosi attorno al 49%. Le condizioni di meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, anche se si consiglia di tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel cielo.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 24°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. La brezza vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 19 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca e piacevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. Non si prevedono piogge, ma è possibile che il cielo rimanga nuvoloso fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palmi mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di nubi sparse e cielo coperto. Si prevede che il clima rimanga gradevole, rendendo possibile godere di attività all’aperto, ma è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteo per essere pronti a qualsiasi cambiamento.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° Assenti 8.9 SE max 10.6 Scirocco 67 % 1018 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 9.9 SSE max 12.4 Scirocco 68 % 1017 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 11.1 SE max 15.7 Scirocco 67 % 1017 hPa 9 nubi sparse +24.3° perc. +24.1° Assenti 9.2 S max 14.5 Ostro 51 % 1017 hPa 12 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 15.5 SSO max 21.2 Libeccio 50 % 1015 hPa 15 poche nuvole +24.4° perc. +24.4° Assenti 11.4 SSO max 18 Libeccio 56 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° Assenti 18.4 SSE max 24.3 Scirocco 69 % 1014 hPa 21 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° Assenti 19.7 SSE max 27.5 Scirocco 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:24

