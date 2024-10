Previsioni Meteo Partinico: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Partinico indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,6°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto.

Durante la mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un graduale miglioramento, con la pioggia che si attenuerà e lascerà spazio a nubi sparse. La temperatura salirà fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati, attorno ai 8-10 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 45%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 95%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22-25°C, mentre il vento si farà più leggero, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’atmosfera rimarrà umida, con valori di umidità che si aggireranno attorno al 59%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che rimarrà completamente coperto. Le temperature si manterranno sui 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità si attesterà intorno al 62%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Partinico nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un possibile ritorno del sole e temperature in lieve aumento. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con cieli più sereni e temperature più elevate, favorendo un clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.7° perc. +21.1° 0.52 mm 8.9 S max 12.1 Ostro 86 % 1014 hPa 4 cielo coperto +20.2° perc. +20.5° prob. 54 % 10.7 SSO max 14.9 Libeccio 88 % 1013 hPa 7 nubi sparse +21.1° perc. +21.5° Assenti 9.3 SO max 12.2 Libeccio 83 % 1014 hPa 10 nubi sparse +24° perc. +23.8° Assenti 8.4 OSO max 10.7 Libeccio 53 % 1014 hPa 13 nubi sparse +25° perc. +24.7° Assenti 8.6 ONO max 10.6 Maestrale 45 % 1012 hPa 16 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° Assenti 4.5 NNO max 6.9 Maestrale 59 % 1012 hPa 19 cielo coperto +21.2° perc. +21° Assenti 4.2 SSE max 5 Scirocco 62 % 1013 hPa 22 cielo coperto +21.5° perc. +21° Assenti 7.8 S max 8.4 Ostro 48 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:34

