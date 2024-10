Previsioni Meteo Partinico: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Partinico indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,9°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a schiarite. I venti saranno moderati, provenienti da Ovest-Nord Ovest, con una velocità che varierà tra i 7,6 km/h e i 15,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 70% e l’82%.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a una situazione più serena. I venti manterranno una direzione prevalentemente occidentale, con intensità che si attesterà tra i 10 km/h e i 17 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore miglioramento, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno sotto i 10 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, contribuendo a un clima più gradevole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 17,7°C. I venti saranno deboli e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi intorno al 3%. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 75%, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Partinico nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di variabilità, si prevede un fine settimana con cieli sereni e temperature gradevoli. Questo trend di stabilità potrebbe continuare anche nei giorni successivi, offrendo opportunità per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +20.1° prob. 2 % 14.7 ONO max 16.5 Maestrale 78 % 1009 hPa 4 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° prob. 8 % 9.6 ONO max 12.7 Maestrale 71 % 1010 hPa 7 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° prob. 7 % 10.3 ONO max 15 Maestrale 62 % 1012 hPa 10 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 15 NO max 17.9 Maestrale 52 % 1012 hPa 13 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° Assenti 16 NNO max 17.6 Maestrale 55 % 1012 hPa 16 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° Assenti 11.4 NNO max 12.7 Maestrale 62 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +19.1° perc. +18.9° 0.11 mm 5.4 SO max 6.5 Libeccio 70 % 1013 hPa 22 cielo sereno +18.1° perc. +17.9° prob. 38 % 8.9 SO max 10.7 Libeccio 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:41

