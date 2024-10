Previsioni Meteo Perugia: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Perugia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un significativo aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo prevalentemente coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 13°C durante la notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 21,8°C nella mattina, prima di scendere nuovamente a causa delle piogge attese nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si manterrà intorno ai 13°C e un’umidità elevata, che si aggirerà attorno all’84%. La mattina inizierà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 21°C entro le ore centrali della giornata. Tuttavia, già a partire dalle 12:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, che si intensificheranno nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con piogge moderate e forti che porteranno a un accumulo di precipitazioni significativo. Le temperature scenderanno a un massimo di 16,9°C, mentre la velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 55,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, superando il 90%, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco.

La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. Le precipitazioni si manterranno costanti, con accumuli che potrebbero superare i 10 mm nel complesso della giornata. La velocità del vento rimarrà moderata, rendendo l’atmosfera piuttosto frizzante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da mercoledì, con un graduale allentamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Martedì, poiché le piogge potrebbero rendere le strade scivolose e influenzare le attività all’aperto. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13° perc. +12.6° Assenti 4.1 ESE max 4.2 Scirocco 85 % 1016 hPa 4 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° Assenti 3.9 ESE max 4 Scirocco 87 % 1015 hPa 7 nubi sparse +15° perc. +14.7° prob. 3 % 6.2 SE max 10.3 Scirocco 79 % 1014 hPa 10 nubi sparse +21° perc. +20.8° prob. 5 % 24.7 S max 48.4 Ostro 63 % 1012 hPa 13 pioggia moderata +17.7° perc. +17.7° 2.96 mm 23.9 S max 53.4 Ostro 84 % 1009 hPa 16 pioggia moderata +16.9° perc. +17.1° 3.15 mm 18.6 S max 45.4 Ostro 94 % 1009 hPa 19 pioggia leggera +15.9° perc. +15.9° 0.82 mm 21.6 S max 40.8 Ostro 89 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.32 mm 14.9 S max 39.5 Ostro 92 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:34

