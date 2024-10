Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Perugia si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa varierà, ma non si registreranno precipitazioni significative. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est-nord-est.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà circa 21°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 49%, con venti leggeri che non supereranno i 3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 54%, rendendo l’aria piuttosto gradevole. Non si prevedono piogge, quindi la giornata si presenterà favorevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a oscillare tra i 22°C e i 19°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 57%, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%. Anche in questo intervallo, i venti rimarranno deboli, favorendo una sensazione di calma.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con valori che si attesteranno attorno al 32%. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Perugia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono precipitazioni significative, il che suggerisce che le condizioni meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.2° perc. +12.9° Assenti 2.3 NE max 2.3 Grecale 87 % 1019 hPa 5 nubi sparse +12.7° perc. +12.3° Assenti 3.2 NE max 3.1 Grecale 88 % 1019 hPa 8 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 3.7 NNE max 4 Grecale 70 % 1020 hPa 11 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° Assenti 0.6 SO max 2.3 Libeccio 54 % 1020 hPa 14 nubi sparse +22.8° perc. +22.5° Assenti 2.2 SSO max 3.8 Libeccio 51 % 1018 hPa 17 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 2.9 ENE max 3 Grecale 67 % 1019 hPa 20 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° Assenti 4 ENE max 4.6 Grecale 78 % 1020 hPa 23 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° Assenti 4.2 ENE max 4.3 Grecale 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.