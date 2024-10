Previsioni Meteo Pesaro: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Pesaro per Domenica 20 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel corso delle ore. Le previsioni del tempo indicano che la notte sarà contrassegnata da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai +18,3°C. La situazione si manterrà simile anche nelle prime ore del mattino, con temperature che saliranno leggermente fino a +19°C.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare pioggia leggera fino alle ore 12:00, quando si prevede un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +19,5°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 25 km/h e i 30 km/h, proveniente principalmente da est. La probabilità di precipitazioni diminuirà progressivamente, con valori che scenderanno fino al 4% nel pomeriggio.

Durante il pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sempre più sereno. Le temperature raggiungeranno un massimo di +19,3°C e la copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, portando a un cielo prevalentemente sereno verso sera. La velocità del vento si attenuerà, mantenendosi comunque intorno ai 20 km/h.

La sera di Domenica si preannuncia tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +18,1°C. Il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 10%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pesaro nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale dopo una Domenica inizialmente piovosa. Lunedì e Martedì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che si manterranno attorno ai 19-20°C. Questo trend di bel tempo potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo le condizioni meteo favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.3° perc. +18.7° 0.66 mm 18.9 ENE max 33.2 Grecale 95 % 1018 hPa 3 pioggia leggera +18.5° perc. +18.9° 0.23 mm 24.2 ESE max 37 Scirocco 95 % 1018 hPa 6 pioggia leggera +18.9° perc. +19.2° 0.28 mm 30.2 ESE max 45.5 Scirocco 91 % 1020 hPa 9 pioggia leggera +19.5° perc. +19.7° 0.19 mm 28.9 ESE max 40.9 Scirocco 86 % 1022 hPa 12 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° prob. 59 % 25.2 E max 32.7 Levante 83 % 1023 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° prob. 28 % 21.7 ENE max 29.9 Grecale 85 % 1024 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +18.7° prob. 24 % 15.9 E max 27.3 Levante 87 % 1026 hPa 21 poche nuvole +18.3° perc. +18.5° prob. 1 % 12.9 E max 19.5 Levante 89 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:11

