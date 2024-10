Previsioni Meteo Piazza Armerina: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Piazza Armerina si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 25,9°C nel corso della mattina. La presenza di venti leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest, contribuirà a mantenere un clima gradevole, anche se l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 34% e il 74%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 16,3°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 75%, con venti leggeri che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 13 km/h, mentre l’umidità comincerà a diminuire, portandosi al 34%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 25°C, con un leggero calo verso le ore serali. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 10 km/h, mantenendo un clima fresco e piacevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,3°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 73%, mentre i venti si faranno più deboli, con intensità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Piazza Armerina indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature, ma senza eventi meteorologici significativi all’orizzonte. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze di Piazza Armerina.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.8° perc. +15.3° Assenti 3.2 O max 3.6 Ponente 75 % 1020 hPa 5 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° Assenti 4 ONO max 4.5 Maestrale 74 % 1020 hPa 8 cielo coperto +21.2° perc. +20.6° Assenti 6.3 OSO max 6.7 Libeccio 47 % 1021 hPa 11 cielo coperto +25.5° perc. +25° Assenti 11.5 SO max 10 Libeccio 34 % 1020 hPa 14 nubi sparse +25° perc. +24.6° Assenti 12.4 SSO max 9.5 Libeccio 37 % 1019 hPa 17 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° Assenti 5.8 SSO max 6.8 Libeccio 60 % 1020 hPa 20 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 2.9 SSO max 3.6 Libeccio 69 % 1021 hPa 23 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° Assenti 3.8 O max 4.4 Ponente 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.