Previsioni Meteo Piemonte: peggioramento in arrivo

“All’interno di un esteso campo di alta pressione molto livellata che interessa il Mediterraneo e l’Europa centro-meridionale, si muovono deboli minimi in quota, che determinano condizioni spiccatamente variabili e precipitazioni sparse da domani. Da giovedì la discesa di una saccatura dalle Isole Britanniche convoglierà flussi umidi meridionali in quota apportando un progressivo peggioramento del tempo“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

“Oggi giornata stabile senza fenomeni significativi, domani sono attese piogge e rovesci a carattere sparso su gran parte della regione,” si legge nel bollettino di allerta, che riporta oggi un codice verde.

“Oggi giornata pressoché stabile senza fenomeni significativi, domani e dopodomani sono attese piogge e rovesci a carattere sparso,” rimarca il bollettino di vigilanza.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso al mattino cielo irregolarmente nuvoloso in pianura e settore appenninico per nubi basse, poco nuvoloso sulle Alpi; aumento della copertura nel pomeriggio fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Possibili foschie e locali nebbie al primo mattino. Possibili deboli rovesci in area appenninica al mattino; dal pomeriggio precipitazioni deboli o localmente moderate, anche a carattere di rovescio, sulle pianure e sulla fascia pedemontana. Zero termico in lieve calo fino ai 3000-3100 m. Temperature in diminuzione. Venti deboli; inizialmente da nordest in rotazione da sudest in serata sulle Alpi, da nordest altrove con rinforzi moderati in area appenninica e pianure orientali.

