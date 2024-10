Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che interesseranno l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra +17,8°C e +22,3°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con percentuali che raggiungeranno il 100% nel pomeriggio e nella sera. I venti saranno deboli, prevalentemente provenienti da direzioni orientali, con velocità che non supereranno i 6,8 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura stabile attorno ai +17,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che si attesteranno intorno al 98%. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 5 km/h, creando una leggera brezza. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,2 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Le previsioni del tempo continueranno a segnalare pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a +22,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e le piogge si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno raggiungere i 0,45 mm. L’umidità sarà alta, attorno al 73%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si aggraveranno, con l’arrivo di pioggia moderata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni aumenteranno, con accumuli che potranno superare i 1 mm. Anche la velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 6,8 km/h.

La sera porterà ulteriori piogge, con intensità moderata che continuerà a caratterizzare il clima di Pistoia. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,4°C, mentre l’umidità raggiungerà picchi del 97%. Le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,64 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Pistoia nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di ulteriori piogge anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima umido e variabile, con temperature che si manterranno su valori miti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.8° perc. +18.1° 0.1 mm 5.1 NE max 5 Grecale 93 % 1020 hPa 5 cielo coperto +17.8° perc. +18° prob. 59 % 4 ENE max 4.1 Grecale 93 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +19.7° perc. +20° 0.2 mm 2.8 ESE max 4.6 Scirocco 86 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +22.3° perc. +22.5° 0.15 mm 5.7 SE max 9.4 Scirocco 73 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +19.4° perc. +19.8° 0.75 mm 3.1 NE max 4.5 Grecale 91 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +18.8° perc. +19.2° 0.8 mm 3.5 ESE max 8.4 Scirocco 94 % 1018 hPa 20 pioggia moderata +18.4° perc. +18.9° 1.23 mm 3.3 ESE max 6.3 Scirocco 97 % 1018 hPa 23 pioggia leggera +18.4° perc. +18.8° 0.63 mm 4.8 SSE max 15.5 Scirocco 94 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:24

