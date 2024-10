Previsioni Meteo Policoro: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Policoro si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della temperatura rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni meteo indicano una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa, che si attesterà su valori minimi nel pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 25,6°C durante le ore centrali della giornata, mentre le minime notturne si aggireranno attorno ai 19°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11,3 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Policoro si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 70%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, con intensità che non supererà i 10 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 25,5°C entro le ore centrali. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 42%. La ventilazione rimarrà leggera, con direzione prevalentemente da Sud Est. Le condizioni di previsioni del tempo saranno favorevoli per attività all’aperto, grazie alla mancanza di precipitazioni.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo sereno, favorendo un ulteriore aumento della temperatura. Si prevede che il termometro tocchi i 25,6°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente a 21°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 10%. L’umidità continuerà a scendere, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con un incremento della copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 30%. La ventilazione si farà più leggera, con velocità che non supereranno i 3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 68%, mantenendo un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Policoro indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre caratterizzata da condizioni favorevoli, con temperature piacevoli e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo ideale il clima per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 3.7 NO max 4 Maestrale 70 % 1019 hPa 3 nubi sparse +18° perc. +17.6° Assenti 9.1 NO max 10.3 Maestrale 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 8.8 NO max 10.9 Maestrale 62 % 1020 hPa 9 nubi sparse +23.8° perc. +23.4° Assenti 7.4 NNE max 8.1 Grecale 45 % 1020 hPa 12 nubi sparse +25.5° perc. +25.2° Assenti 8.9 SE max 8.7 Scirocco 42 % 1019 hPa 15 cielo sereno +24.1° perc. +23.8° Assenti 10.5 S max 11.3 Ostro 48 % 1018 hPa 18 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 3.8 SSE max 4.8 Scirocco 63 % 1019 hPa 21 nubi sparse +20.1° perc. +19.9° Assenti 0.7 SSO max 1.8 Libeccio 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:09

