Previsioni Meteo Policoro: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Policoro indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche sporadica nuvola nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,8°C e i 24°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 23,3 km/h nel pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 2%. Il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 8,7 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 61%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con nubi sparse che non influenzeranno significativamente il sole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,3°C entro le 08:00. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest, ma con intensità ridotta, attorno ai 0,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, intorno al 10%, permettendo di godere di una mattinata soleggiata.

Il pomeriggio porterà un incremento delle temperature, che toccheranno il picco di 24°C intorno alle 12:00. Il cielo si presenterà sereno, con solo qualche nuvola passeggera. Tuttavia, nel primo pomeriggio, si registrerà un breve rovescio di pioggia leggera, con un accumulo di 0,17 mm. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 17,3 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e ventilata.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e poche possibilità di pioggia. La giornata di Sabato 5 Ottobre si preannuncia quindi come un’ottima opportunità per trascorrere del tempo all’aperto, approfittando di un clima favorevole e di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 8.7 ONO max 9.8 Maestrale 61 % 1012 hPa 3 nubi sparse +17.3° perc. +16.7° Assenti 8 NO max 9.9 Maestrale 62 % 1011 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° Assenti 6.3 NO max 7.6 Maestrale 60 % 1012 hPa 9 poche nuvole +22.3° perc. +21.8° prob. 12 % 6.3 SE max 6.7 Scirocco 46 % 1012 hPa 12 poche nuvole +24° perc. +23.6° prob. 23 % 14.5 SE max 14.1 Scirocco 45 % 1010 hPa 15 cielo sereno +23.2° perc. +22.7° prob. 18 % 14.4 S max 21.3 Ostro 46 % 1010 hPa 18 cielo sereno +19.6° perc. +19° prob. 13 % 23.3 OSO max 35.4 Libeccio 54 % 1011 hPa 21 cielo sereno +17.5° perc. +16.9° Assenti 14.6 ONO max 25.2 Maestrale 64 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:24

