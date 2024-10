Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pontecagnano Faiano di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvole e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 8 km/h proveniente da Sud-Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un valore del 5%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 23,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, mantenendosi al 100%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 3,5 km/h e i 6,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 61%, rendendo l’aria piuttosto umida ma comunque confortevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 75%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 23,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 1%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno a circa 21°C. La copertura nuvolosa sarà nuovamente al 100% e si registreranno le prime piogge leggere, con accumuli di 0,35 mm a partire dalle 22:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, mentre l’umidità salirà fino all’84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano nei prossimi giorni evidenzieranno un’alternanza di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Venerdì e Sabato potrebbero portare ulteriori piogge, mentre Domenica si prevede un miglioramento con un aumento della copertura solare. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, ma sarà opportuno tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.2° perc. +19.5° prob. 5 % 8 SSE max 12.7 Scirocco 90 % 1012 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +19.1° prob. 1 % 6.6 SE max 11.1 Scirocco 90 % 1011 hPa 6 cielo coperto +18.8° perc. +19.1° prob. 1 % 5.7 SE max 9.8 Scirocco 88 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° prob. 1 % 3.1 S max 7.8 Ostro 72 % 1010 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.9° Assenti 6.9 SO max 10.9 Libeccio 61 % 1009 hPa 15 nubi sparse +23.1° perc. +23.1° prob. 1 % 8.3 SSO max 13.5 Libeccio 65 % 1008 hPa 18 nubi sparse +21.2° perc. +21.4° Assenti 5.6 SSE max 11.1 Scirocco 76 % 1008 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +21.2° prob. 20 % 8.9 S max 15.3 Ostro 78 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.