Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Pontecagnano Faiano indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,7°C e i 22,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. L’umidità si attesterà attorno all’81%, creando una sensazione di calore moderato, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1017 hPa.

Durante la notte, il meteo presenterà un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,3°C, con un’umidità che si aggirerà attorno all’80%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Est, con raffiche che non supereranno i 5,5 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con poche nuvole che lasceranno spazio a momenti di sole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa scenderà al 20%, e il vento continuerà a mantenersi leggero, favorendo una sensazione di benessere.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 56%. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 18,6°C. L’umidità aumenterà, portandosi al 75%, e il vento si farà più presente, mantenendosi sempre su valori leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature miti e condizioni variabili. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli prevalentemente sereni e poche nuvole. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le serate potrebbero risultare fresche, richiedendo un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17° perc. +16.9° Assenti 2.3 ESE max 4.7 Scirocco 81 % 1016 hPa 3 cielo coperto +17.1° perc. +17° Assenti 2.7 E max 4.5 Levante 80 % 1015 hPa 6 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° Assenti 4.9 ENE max 4.9 Grecale 79 % 1017 hPa 9 poche nuvole +21.3° perc. +21.1° Assenti 4 SO max 4.4 Libeccio 59 % 1018 hPa 12 poche nuvole +22.9° perc. +22.6° Assenti 8.3 SO max 7.6 Libeccio 55 % 1017 hPa 15 poche nuvole +22° perc. +21.8° Assenti 5.8 SO max 4.4 Libeccio 59 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 0.4 NE max 2.6 Grecale 71 % 1018 hPa 21 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 5.2 E max 5 Levante 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.