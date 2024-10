Previsioni Meteo Porto Torres: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Porto Torres si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Le previsioni meteo indicano un’intensa copertura nuvolosa nelle prime ore della giornata, seguita da piogge che si intensificheranno fino al pomeriggio. Tuttavia, nel corso della sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con cieli sereni e temperature che si manterranno gradevoli.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21,6°C, con cielo coperto e una leggera pioggia che potrebbe manifestarsi. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 13,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1010 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il clima continuerà a essere instabile. Le previsioni del tempo indicano piogge leggere che inizieranno a manifestarsi, con temperature che saliranno fino a 23°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,2 km/h, e le raffiche potranno arrivare fino a 36,1 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 72%. Le precipitazioni, sebbene leggere, saranno costanti, con accumuli che potrebbero arrivare a 1 mm.

Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno, con temperature che scenderanno a circa 19,7°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. Le previsioni meteo indicano accumuli di pioggia che potrebbero arrivare a 3,09 mm. Nonostante le condizioni di pioggia, l’umidità si manterrà alta, intorno all’89%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un netto miglioramento. Le piogge cesseranno e il cielo si schiarirà, portando a temperature di circa 19,5°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 22,4 km/h, con una pressione atmosferica che salirà a 1011 hPa. L’umidità, sebbene ancora alta, inizierà a scendere, portando a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Porto Torres indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Domani, il clima sarà più stabile, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C e una diminuzione delle precipitazioni. Dopodomani, si assisterà a un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° prob. 3 % 12.9 E max 20 Levante 69 % 1009 hPa 4 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° prob. 20 % 10.2 ESE max 13.9 Scirocco 72 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +23° perc. +23.3° 0.51 mm 21.2 S max 36.1 Ostro 72 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +22.2° perc. +22.3° 0.43 mm 35.4 SSO max 49.9 Libeccio 73 % 1010 hPa 13 pioggia moderata +19.7° perc. +20.1° 3.09 mm 32.6 SSO max 52.1 Libeccio 89 % 1009 hPa 16 pioggia moderata +20.9° perc. +21° 1.2 mm 29.7 SO max 44.1 Libeccio 78 % 1009 hPa 19 cielo sereno +19.7° perc. +19.9° prob. 31 % 22.1 SO max 38.3 Libeccio 85 % 1010 hPa 22 cielo sereno +19.3° perc. +19.5° prob. 10 % 19.7 SO max 34.2 Libeccio 86 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:52

