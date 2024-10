Previsioni Meteo Porto Torres: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

A Porto Torres, le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18°C e i 21°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni durante tutto il giorno. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da est e sud-est, contribuendo a un clima umido.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità elevata che raggiungerà l’86%. La velocità del vento sarà di circa 4,5 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 5,7 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno a 1,71 mm.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà significativamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 21,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 16 km/h. Le precipitazioni saranno più contenute, con valori che si aggireranno intorno a 1,1 mm. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si stabilizzeranno sui 21°C. Le piogge si faranno meno intense, ma non mancheranno momenti di pioviggine. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a mostrare pioggia leggera. Le temperature scenderanno a circa 19°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’85%. Le precipitazioni saranno minime, ma costanti, con valori che si aggireranno intorno a 0,5 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 99%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Porto Torres indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge intermittenti. Si prevede un lieve miglioramento per il fine settimana, ma le temperature rimarranno comunque miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole e le piogge potrebbero continuare a caratterizzare il clima locale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +18.4° perc. +18.5° 2.56 mm 6 ESE max 6.7 Scirocco 88 % 1021 hPa 4 pioggia moderata +18° perc. +18.2° 2.28 mm 9 SE max 13 Scirocco 92 % 1020 hPa 7 pioggia leggera +18.7° perc. +19° 0.25 mm 12.6 E max 13.9 Levante 90 % 1020 hPa 10 pioggia moderata +21.1° perc. +21.3° 1.1 mm 7.1 SSE max 16.8 Scirocco 78 % 1020 hPa 13 pioggia leggera +21.2° perc. +21.4° 0.38 mm 5.4 OSO max 9.9 Libeccio 79 % 1019 hPa 16 cielo coperto +20.5° perc. +20.8° prob. 45 % 10.6 NE max 13.5 Grecale 84 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.42 mm 5.1 E max 8 Levante 88 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +19.2° perc. +19.4° 0.5 mm 8 SE max 9.4 Scirocco 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:27

