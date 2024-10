Previsioni Meteo Porto Torres: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Porto Torres indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. La brezza vivace proveniente da est garantirà un’atmosfera fresca, con una velocità del vento che raggiungerà i 14,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature in aumento che toccheranno i 22,2°C intorno alle 10:00. La brezza tesa da est contribuirà a mantenere un clima piacevole, con una velocità del vento di circa 11,2 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 62%. Le condizioni di assenza di precipitazioni si confermeranno, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,1°C alle 12:00, mantenendo un cielo sereno e poche nuvole. La brezza vivace continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 15,9 km/h e i 22,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, garantendo un clima confortevole. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni, confermando le previsioni del tempo favorevoli.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,4°C alle 19:00. Il cielo rimarrà sereno, con una brezza leggera da est che accompagnerà la temperatura in calo. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, intorno all’81%. Anche in serata, non si prevedono piogge, e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Porto Torres indicano una giornata di Lunedì 21 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che potrebbero rimanere stabili e un clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle belle giornate troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.5° perc. +17.5° Assenti 13.9 E max 20.6 Levante 83 % 1022 hPa 4 cielo sereno +17.2° perc. +17.2° Assenti 14.8 E max 17.9 Levante 86 % 1022 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +18.5° Assenti 13.8 E max 29.4 Levante 79 % 1024 hPa 10 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 11.2 E max 15.7 Levante 62 % 1024 hPa 13 cielo sereno +23° perc. +23° Assenti 15.9 NE max 21.1 Grecale 63 % 1023 hPa 16 poche nuvole +21.8° perc. +21.9° Assenti 14.3 ENE max 27.6 Grecale 70 % 1022 hPa 19 cielo sereno +19.4° perc. +19.5° prob. 13 % 13.5 E max 16.6 Levante 81 % 1024 hPa 22 cielo sereno +18.5° perc. +18.6° prob. 3 % 11.4 ESE max 14.1 Scirocco 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.