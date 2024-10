Previsioni Meteo prossima settimana: torna l’Anticiclone delle Azzorre al Centro-Nord

MeteoWeb

La prossima settimana si assisterà al ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre (ibrido, a dire il vero), che porterà un cambiamento nelle condizioni meteo su gran parte dell’Italia. Già a partire dalla prima metà della settimana, infatti, una robusta area di alta pressione di origine subtropicale si estenderà dalla Spagna verso l’Europa centrale, collegandosi con una seconda area di alta pressione presente sull’Europa orientale. Questa configurazione, nota come “ponte anticiclonico“, coinvolgerà anche le regioni del Centro-Nord, garantendo un miglioramento temporaneo del tempo.

Nonostante la stabilizzazione atmosferica, il cielo non sarà sempre sereno. Infatti, nelle pianure e nelle valli si potranno formare nubi medio-basse, a tratti estese, specialmente durante le ore notturne e mattutine. Inoltre, la saturazione dei terreni, unita al calo delle temperature notturne, favorirà la formazione di banchi di nebbia. Durante le ore centrali della giornata, però, si prevede un diradamento della copertura nuvolosa, con schiarite più ampie soprattutto nel pomeriggio.

Parallelamente, le temperature subiranno un’oscillazione: mentre le massime registreranno un lieve rialzo, le temperature minime notturne tenderanno a diminuire. Questo contrasto termico sarà particolarmente evidente nelle aree pianeggianti, dove il fenomeno dell’inversione termica potrà accentuarsi.

Diversa la situazione al Sud, dove l’azione ciclonica che ha interessato le regioni meridionali nel corso del fine settimana continuerà a influenzare il tempo, in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria meridionale. Su queste zone si prevedono ulteriori precipitazioni, con rovesci che potrebbero essere anche intensi, soprattutto sui settori più meridionali.

La prossima settimana vedrà un miglioramento del tempo sul Centronord Italia, grazie alla presenza di un’area di alta pressione, che garantirà una maggiore stabilità, anche se non sempre accompagnata da cieli sereni. Il Sud, invece, dovrà ancora fare i conti con le ultime scorie cicloniche, che manterranno attive condizioni di instabilità, specialmente su Sicilia e Calabria. Sarà comunque un’occasione per il Centronord di godere di qualche giorno di tempo più stabile e mite, prima di eventuali nuovi cambiamenti meteo.

