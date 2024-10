Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Quartu Sant’Elena indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, specialmente nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 19,2°C al mattino e una massima che raggiungerà i 23,7°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si attesterà attorno al 100% durante gran parte della giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 19,8°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera, in particolare tra le 04:00 e le 06:00.

La mattina inizierà con piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,2 mm. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19°C, mentre l’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 81%. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le condizioni di pioggia si attenueranno verso le 09:00, quando si passerà a un cielo coperto senza precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento temporaneo, con il cielo che rimarrà coperto ma senza piogge. Le temperature toccheranno il picco di 23,7°C intorno alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 21°C verso le 17:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 17 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’83%, e non si prevedono precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una brezza fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Quartu Sant’Elena evidenziano un trend di stabilità con temperature miti e una predominanza di nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature che potrebbero salire ulteriormente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° prob. 40 % 5.4 NE max 6.3 Grecale 74 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +19.6° perc. +19.6° 0.12 mm 6.6 NE max 8.4 Grecale 77 % 1025 hPa 7 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° prob. 59 % 7.7 NE max 10.2 Grecale 82 % 1026 hPa 10 cielo coperto +23.1° perc. +23.2° prob. 47 % 11.8 SE max 17 Scirocco 66 % 1026 hPa 13 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° prob. 45 % 17.3 SE max 18.8 Scirocco 63 % 1025 hPa 16 cielo coperto +22.2° perc. +22.4° prob. 37 % 12 SE max 15.9 Scirocco 72 % 1025 hPa 19 cielo coperto +20.1° perc. +20.4° prob. 1 % 7.8 E max 12.1 Levante 83 % 1025 hPa 22 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 7.1 E max 9.5 Levante 82 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:29

