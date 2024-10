Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 31 Ottobre, Quartu Sant’Elena si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La mattina porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 23,7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si manterranno sui 22°C. La sera si presenterà con poche nuvole e temperature in calo, attorno ai 18°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Quartu Sant’Elena saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La temperatura si manterrà intorno ai 19,5°C, con una leggera brezza proveniente da est. La mattina inizierà con un cielo ancora coperto, ma le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,5°C entro le 08:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un’umidità relativamente alta, attorno all’82%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature toccheranno il picco di 23,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 58%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C, con un cielo che si schiarirà, mostrando poche nuvole.

In conclusione, le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature che varieranno da un minimo di 18°C a un massimo di 23,7°C. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della presenza di sole e temperature più miti. Gli amanti del bel tempo potranno quindi attendere con interesse le previsioni del tempo per i giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19° perc. +19.2° Assenti 9.9 E max 14.2 Levante 86 % 1021 hPa 5 cielo coperto +19° perc. +19.2° Assenti 7.9 ENE max 11.2 Grecale 84 % 1021 hPa 8 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° prob. 4 % 6.1 ESE max 11.4 Scirocco 75 % 1023 hPa 11 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° Assenti 11.4 ESE max 17.8 Scirocco 59 % 1022 hPa 14 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° Assenti 19.4 ESE max 25.2 Scirocco 59 % 1021 hPa 17 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 7.9 E max 12.2 Levante 79 % 1022 hPa 20 poche nuvole +18.5° perc. +18.8° Assenti 10.2 ENE max 14.5 Grecale 88 % 1022 hPa 23 poche nuvole +18° perc. +18.2° Assenti 9.8 ENE max 13.5 Grecale 89 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:20

