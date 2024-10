Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 8 Ottobre a Quartu Sant’Elena indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un predominio di nuvolosità e precipitazioni. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si manterranno attorno ai 21,8°C. La mattina si presenterà con un cielo coperto e piogge leggere, con temperature che raggiungeranno i 25,6°C. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si intensificheranno, portando a piogge moderate e forti piogge nel tardo pomeriggio. Infine, la sera vedrà un miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la temperatura si attesterà intorno ai 21,8°C. La velocità del vento sarà di circa 15,9 km/h proveniente da Est, con una copertura nuvolosa del 58%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la mattina si presenterà con un cielo coperto e piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 23,2°C e i 25,6°C. Le precipitazioni saranno leggere, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 43%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con l’arrivo di piogge moderate e forti piogge. La temperatura scenderà a circa 19,4°C alle 15:00, con una velocità del vento che potrà raggiungere i 24,3 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni raggiungeranno un’intensità di 5,39 mm. Questo scenario di maltempo continuerà fino alle prime ore della sera, quando si prevede un leggero miglioramento.

Nella sera, a partire dalle 18:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con temperature che si manterranno attorno ai 19,9°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 6,9 km/h, e la probabilità di pioggia scenderà notevolmente. Le nubi sparse e le poche nuvole domineranno il cielo, portando a una serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quartu Sant’Elena nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di maltempo, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in aumento. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una giornata di pioggia, ma di rimanere ottimisti per un miglioramento nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.8° perc. +22.4° prob. 3 % 15 E max 20.8 Levante 91 % 1012 hPa 4 nubi sparse +21.8° perc. +22.4° Assenti 13.3 E max 17.1 Levante 91 % 1010 hPa 7 cielo coperto +23.6° perc. +24.1° prob. 4 % 11.3 SSE max 16.4 Scirocco 80 % 1012 hPa 10 cielo coperto +24.6° perc. +24.9° prob. 43 % 9.6 NO max 13.1 Maestrale 69 % 1012 hPa 13 cielo coperto +24.9° perc. +25.1° prob. 33 % 6.8 O max 8 Ponente 64 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +19.7° perc. +19.9° 0.67 mm 6.4 NO max 9 Maestrale 83 % 1012 hPa 19 poche nuvole +19.6° perc. +19.8° prob. 8 % 11.9 ONO max 29.2 Maestrale 83 % 1012 hPa 22 nubi sparse +18.8° perc. +19° prob. 5 % 4.1 NO max 9.2 Maestrale 87 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:50

