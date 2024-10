Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Quartu Sant’Elena indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22,2°C entro le 9:00, mantenendo una copertura nuvolosa al 100%. Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 25,3°C, mentre nel corso della sera si assisterà a un leggero abbassamento, con valori intorno ai 20°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 46%. La temperatura si manterrà attorno ai 17,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest a 5 km/h. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa. La temperatura percepita si manterrà tra 17,8°C e 18,1°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 90%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 8:00, si registrerà una temperatura di 20,8°C, mentre alle 10:00 si raggiungerà 23,5°C. La velocità del vento varierà tra 9 km/h e 13,1 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 59% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una temperatura massima di 25,3°C alle 13:00. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che si attesterà attorno al 98%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 16,8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 51%, garantendo condizioni climatiche gradevoli.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 20°C. Il cielo presenterà ancora nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 66% al 83%. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che si attesteranno tra 6,8 km/h e 10,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena nei prossimi giorni evidenzieranno un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle temperature piacevoli, pur con un cielo non sempre sereno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.7° perc. +17.9° prob. 1 % 5.7 NO max 7.4 Maestrale 90 % 1013 hPa 4 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° Assenti 8.9 NO max 11.9 Maestrale 91 % 1012 hPa 7 cielo coperto +19.3° perc. +19.6° Assenti 9 NO max 14.6 Maestrale 85 % 1012 hPa 10 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° Assenti 10.1 O max 18.9 Ponente 59 % 1012 hPa 13 cielo coperto +25.3° perc. +25.2° Assenti 13.6 SSO max 16.8 Libeccio 51 % 1011 hPa 16 cielo coperto +24.1° perc. +24.1° Assenti 10.9 SO max 15.1 Libeccio 57 % 1010 hPa 19 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° Assenti 7.2 SSO max 7.6 Libeccio 74 % 1010 hPa 22 nubi sparse +20.4° perc. +20.6° Assenti 10.6 S max 14.6 Ostro 82 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.