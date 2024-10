Previsioni Meteo Reggio Emilia: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Reggio Emilia si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge intermittenti durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 15°C al mattino, con un lieve aumento nel pomeriggio, dove si raggiungeranno punte di 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’alta probabilità di precipitazioni, specialmente nelle prime ore del giorno. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e nord-est, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 8 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. L’umidità sarà alta, oscillando tra l’83% e l’89%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno piogge leggere a partire dalle 09:00, con accumuli che non supereranno i 1,34 mm. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15-16°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere elevata, superando il 90%. I venti saranno leggeri, con una direzione prevalentemente da nord.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Le piogge si attenueranno e il cielo passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,6°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma l’umidità rimarrà alta, attorno all’81-84%. I venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a un clima fresco ma non sgradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si manterrà parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 14°C. L’umidità rimarrà elevata, ma le probabilità di pioggia saranno minime, rendendo la serata più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Emilia indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con piogge al mattino e un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Questo potrebbe portare a un fine settimana più soleggiato e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° prob. 6 % 4.3 E max 6.2 Levante 83 % 1011 hPa 3 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° prob. 48 % 5.4 E max 8.5 Levante 85 % 1009 hPa 6 cielo coperto +15.2° perc. +15.1° prob. 46 % 8.8 ESE max 15.5 Scirocco 89 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +15.9° perc. +15.9° 0.44 mm 5.4 N max 8.6 Tramontana 92 % 1006 hPa 12 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.12 mm 5 NNO max 7.3 Maestrale 91 % 1006 hPa 15 nubi sparse +17.6° perc. +17.5° prob. 33 % 4.2 ONO max 7.1 Maestrale 81 % 1005 hPa 18 nubi sparse +14.9° perc. +14.9° prob. 16 % 1.7 NE max 3 Grecale 92 % 1007 hPa 21 cielo coperto +14.5° perc. +14.5° prob. 5 % 3.8 SE max 4.8 Scirocco 93 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:50

