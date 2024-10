Previsioni Meteo Riccione: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Riccione indicano un Venerdì 1 Novembre caratterizzato da un clima prevalentemente sereno durante la notte e la mattina, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con minime attorno ai 15°C e massime che raggiungeranno i 18°C. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere che non supereranno i 7 km/h.

Nella notte, Riccione si presenterà con un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 72%, ma non si registreranno precipitazioni. La brezza leggera proveniente da Ovest-Sud Ovest garantirà un clima piacevole per chi si troverà all’aperto.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole, e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 18°C intorno a mezzogiorno. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, ma non ci saranno segni di pioggia. La ventilazione sarà sempre debole, con velocità comprese tra 4 e 6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 71%, ma non si prevedono precipitazioni. La direzione del vento cambierà, passando a Nord-Est, mantenendo comunque una velocità contenuta.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 16°C. L’umidità aumenterà fino al 73%, ma non si prevedono piogge. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Riccione nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Sabato e Domenica potrebbero portare qualche variazione, ma senza significativi cambiamenti climatici. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze di Riccione, approfittando di giornate che, seppur nuvolose, si presenteranno gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 5.3 O max 5.6 Ponente 71 % 1025 hPa 4 cielo sereno +15.4° perc. +14.9° Assenti 6.9 OSO max 6.7 Libeccio 70 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15.8° perc. +15.2° Assenti 5 OSO max 5.3 Libeccio 67 % 1025 hPa 10 poche nuvole +17.8° perc. +17.3° Assenti 5.1 NNO max 4.1 Maestrale 62 % 1025 hPa 13 nubi sparse +18.3° perc. +17.9° Assenti 5 NNE max 3.4 Grecale 65 % 1023 hPa 16 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° Assenti 2.7 E max 2.7 Levante 73 % 1023 hPa 19 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° Assenti 4.4 SSO max 4.3 Libeccio 73 % 1023 hPa 22 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 6.6 OSO max 6.7 Libeccio 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:55

