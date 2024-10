Previsioni Meteo Rimini: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Rimini si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, caratterizzate da una copertura nuvolosa variabile e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma non si prevederanno precipitazioni significative. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni, con nubi sparse che accompagneranno la mattinata e il pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 17°C a 20°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 6 km/h, e l’umidità si manterrà attorno all’80%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto, nonostante la presenza di nuvole.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà a tratti sereno. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 19°C, mentre il vento si farà sentire con una leggera brezza, mantenendo una direzione prevalentemente nord-orientale. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma non si prevedono condizioni di disagio.

La sera porterà con sé un ritorno a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 17°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole per una passeggiata lungo il mare o per un’uscita in compagnia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 27 Ottobre a Rimini si presenteranno favorevoli, con temperature miti e condizioni di cielo variabili. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature. Sarà quindi opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.4° perc. +17.6° prob. 9 % 5.7 ONO max 6 Maestrale 88 % 1022 hPa 3 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° Assenti 4.6 O max 5.1 Ponente 88 % 1021 hPa 6 nubi sparse +16.7° perc. +16.7° Assenti 5.9 O max 6.1 Ponente 88 % 1022 hPa 9 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° Assenti 3.8 NO max 4.3 Maestrale 81 % 1023 hPa 12 nubi sparse +20° perc. +20.1° Assenti 6.4 NNE max 4.3 Grecale 79 % 1023 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +19° Assenti 4.9 NE max 4.9 Grecale 86 % 1023 hPa 18 nubi sparse +17.7° perc. +17.9° Assenti 2.1 OSO max 2.3 Libeccio 90 % 1025 hPa 21 nubi sparse +17.7° perc. +17.8° Assenti 5.3 OSO max 5.4 Libeccio 89 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 17:02

