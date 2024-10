Previsioni Meteo, rischio neve fino in pianura sulle Adriatiche, ecco quando

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il ponte di Ognissanti indicano un brusco abbassamento delle temperature, accompagnato dall’arrivo di aria fredda dall’Artico. Questo cambiamento atmosferico potrebbe portare le prime nevicate stagionali su diverse zone d’Italia, segnando un anticipo rispetto alla normale stagione invernale.

Le aree montuose sono le prime candidate per le nevicate. In particolare, le Alpi centro-orientali potrebbero registrare nevicate significative, con un manto bianco che potrebbe scendere rapidamente su molte delle vette. Anche la dorsale appenninica, soprattutto nelle aree centrali e settentrionali, è a rischio neve, con temperature in calo che potrebbero portare precipitazioni nevose già a partire da quote medio-basse.

Oltre alle montagne, anche le zone collinari potrebbero assistere a delle nevicate. L’aria fredda in arrivo contribuirà infatti a spingere le temperature sotto le medie stagionali, favorendo la neve fino a livelli più bassi del consueto. Questa condizione riguarderà sia le Alpi che gli Appennini, e potrebbe essere particolarmente visibile nelle aree di confine tra montagna e collina.

Le regioni adriatiche sembrano particolarmente esposte alla nuova massa d’aria fredda, tra queste Marche e Abruzzo. Le correnti artiche, infatti, colpiranno prima queste aree, che quindi potrebbero essere tra le prime a sperimentare precipitazioni nevose, soprattutto nelle zone collinari e interne, dove l’effetto dell’aria fredda sarà più marcato.

Sebbene si tratti di previsioni a medio termine, il rischio di nevicate resta elevato, soprattutto per il ponte di Ognissanti. La traiettoria dell’aria fredda potrebbe subire variazioni, ma le zone a rischio di nevicate sembrano definite e, con il calo delle temperature, la probabilità di neve è significativa. Vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti meteo nei giorni precedenti la festività, per essere preparati a eventuali condizioni invernali che potrebbero influire sui piani di viaggio o attività all’aperto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.