Previsioni Meteo Rosolini: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Rosolini si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo variabile, con una predominanza di nuvolosità e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà attorno al 73%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra 0,7 km/h e 2,7 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento, con il passaggio a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa diminuirà, passando dal 99% al 38%, favorendo un aumento della percezione di calore. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che toccheranno i 16 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,6°C. La nuvolosità continuerà a variare, con una presenza di poche nuvole e nubi sparse. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 58%, mentre i venti continueranno a soffiare da sud-sud ovest, con intensità che potranno raggiungere i 17,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,4°C. La copertura nuvolosa sarà di nuovo al 100%, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 89%. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 30,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni di meteo più stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede un lieve calo delle temperature per domani, ma senza significative variazioni nelle condizioni di nuvolosità. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento nella copertura nuvolosa nei giorni successivi, mentre le temperature continueranno a oscillare tra i 21°C e i 25°C.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° Assenti 2.7 E max 3.9 Levante 70 % 1018 hPa 4 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° Assenti 2.4 E max 5.8 Levante 74 % 1018 hPa 7 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° Assenti 4 SSE max 7.3 Scirocco 66 % 1018 hPa 10 nubi sparse +24.3° perc. +24.2° Assenti 14.3 S max 14.1 Ostro 56 % 1018 hPa 13 poche nuvole +24.6° perc. +24.6° Assenti 16.1 SSO max 17.1 Libeccio 58 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.9° perc. +23.1° Assenti 11.2 SSO max 16.2 Libeccio 71 % 1016 hPa 19 cielo coperto +21.6° perc. +22° Assenti 8.3 SSE max 16.3 Scirocco 86 % 1016 hPa 22 cielo coperto +22.1° perc. +22.7° Assenti 10.5 SSO max 25 Libeccio 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:29

