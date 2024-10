Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Rovigo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con un predominante cielo coperto e piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 19,9°C nel pomeriggio, con un aumento dell’umidità che raggiungerà valori elevati, intorno al 96%. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno superare i 42,1 km/h nel tardo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con temperature che si manterranno attorno ai 15,6°C. La probabilità di pioggia sarà moderata, ma non si registreranno precipitazioni significative. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo cambieranno rapidamente, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 16,4°C e la copertura nuvolosa sarà totale.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle piogge, che passeranno da leggere a forti, con accumuli significativi di pioggia. Si prevede che le precipitazioni raggiungano i 5,65 mm tra le 14:00 e le 15:00, e che continuino a cadere con intensità simile fino a sera. La temperatura si manterrà intorno ai 17,4°C, mentre il vento si farà più forte, con raffiche che potranno arrivare fino a 38,2 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge forti che si protrarranno fino a notte fonda. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 16°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. Le raffiche di vento continueranno a mantenere un’intensità considerevole, contribuendo a rendere l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Rovigo nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un miglioramento temporaneo, ma le piogge potrebbero tornare a farsi sentire nei giorni a seguire, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.5° perc. +15.6° prob. 16 % 9.2 N max 17 Tramontana 96 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.13 mm 10.3 N max 23.3 Tramontana 97 % 1015 hPa 7 pioggia leggera +16.4° perc. +16.6° 0.97 mm 7.7 NNE max 18.2 Grecale 96 % 1016 hPa 10 pioggia moderata +17.6° perc. +17.9° 2.52 mm 17.6 ENE max 34.3 Grecale 92 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +19.9° perc. +20° 0.53 mm 19.3 ENE max 38.2 Grecale 78 % 1014 hPa 16 pioggia moderata +17.5° perc. +17.7° 1.97 mm 13.1 NE max 31.3 Grecale 92 % 1015 hPa 19 forte pioggia +16.8° perc. +17° 7.32 mm 19.7 ENE max 37.5 Grecale 95 % 1017 hPa 22 forte pioggia +16.3° perc. +16.4° 4.82 mm 18.1 NE max 34.6 Grecale 94 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.