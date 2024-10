Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rovigo di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e serata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 11°C e i 16°C. La presenza di nuvole sparse e un cielo sereno verso sera contribuiranno a rendere la giornata più gradevole, mentre il vento si presenterà come una brezza leggera, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Rovigo saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. La temperatura si attesterà intorno ai 11,6°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore a 11,1°C. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a mantenere l’umidità al 87%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 15,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 92%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest con intensità leggera. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 67%.

Nel pomeriggio, ci sarà un cambiamento significativo nelle previsioni del tempo. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco di 16,3°C alle 14:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 35%. Il vento si intensificherà leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 10 km/h.

La sera si presenterà con un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 11°C. L’umidità si manterrà attorno al 79%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Est con intensità leggera. Le condizioni meteo saranno ideali per una passeggiata all’aperto, grazie alla presenza di un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Rovigo di Sabato 5 Ottobre evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un passaggio da un clima nuvoloso a uno sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, sarà consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.6° perc. +11° Assenti 6.5 N max 9.6 Tramontana 87 % 1013 hPa 4 nubi sparse +11.2° perc. +10.7° Assenti 5.3 ONO max 6.3 Maestrale 87 % 1013 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11.4° Assenti 6.4 NO max 9.3 Maestrale 82 % 1014 hPa 10 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 4.5 N max 6.7 Tramontana 74 % 1015 hPa 13 nubi sparse +16.2° perc. +15.5° prob. 12 % 8.9 E max 8.6 Levante 63 % 1014 hPa 16 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° prob. 17 % 9.4 E max 14.2 Levante 70 % 1014 hPa 19 cielo sereno +12.3° perc. +11.6° Assenti 6.7 NE max 7.1 Grecale 77 % 1015 hPa 22 cielo sereno +11.2° perc. +10.4° Assenti 6.5 NE max 6.6 Grecale 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:40

