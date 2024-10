Previsioni Meteo Rovigo: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Rovigo per Giovedì 10 Ottobre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un successivo miglioramento nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra +16°C e +24°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà significativa nelle prime ore, per poi ridursi nel corso della giornata.

Nella notte, Rovigo avrà un cielo inizialmente coperto, con una temperatura di circa +18°C e una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un’umidità che si attesterà intorno al 77%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di sereno.

Durante la mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le prime ore del giorno presenteranno piogge leggere, con temperature che saliranno fino a +21°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che raggiungeranno il 94%. Il vento continuerà a soffiare da sud-sud ovest, con intensità che potrà arrivare fino a 18,6 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si attesteranno attorno a 0.41 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, e la temperatura raggiungerà il picco di +24°C. L’umidità scenderà al 55%, rendendo l’aria più secca e gradevole. Il vento si attenuerà, mantenendo una velocità di circa 21,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, permettendo di godere di un pomeriggio all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +16°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nubi sparse. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 90%, mentre il vento si farà più leggero, con raffiche che non supereranno i 12,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rovigo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un fine settimana con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo le condizioni ideali per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate più stabili e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° Assenti 14.3 SSO max 32.4 Libeccio 79 % 1003 hPa 4 cielo sereno +17.3° perc. +17.1° prob. 1 % 14 SSO max 31.8 Libeccio 79 % 1001 hPa 7 pioggia leggera +17.7° perc. +17.6° 0.28 mm 8.3 SSE max 29.8 Scirocco 81 % 1000 hPa 10 pioggia leggera +21.3° perc. +21.3° 0.25 mm 17.4 SSO max 35.7 Libeccio 71 % 1000 hPa 13 nubi sparse +24° perc. +23.9° prob. 37 % 21.3 SO max 36.9 Libeccio 55 % 999 hPa 16 cielo sereno +20.8° perc. +20.7° prob. 34 % 10.3 O max 20.4 Ponente 67 % 999 hPa 19 poche nuvole +16.6° perc. +16.7° prob. 26 % 10.1 ONO max 21.2 Maestrale 92 % 1002 hPa 22 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.17 mm 3.5 ONO max 12.6 Maestrale 90 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:31

