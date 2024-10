Previsioni Meteo Salerno: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Salerno per Giovedì 17 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore della notte e della sera, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio si assisterà a momenti di schiarita. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza, con velocità del vento che varierà da leggera a moderata.

Nella notte, Salerno si troverà sotto un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,6°C. L’umidità sarà alta, attorno al 66%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 9,9 km/h. Con il passare delle ore, le temperature subiranno lievi variazioni, mantenendosi comunque sopra i 22°C.

Durante la mattina, le condizioni inizieranno a migliorare leggermente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 26,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,2 km/h e i 7 km/h, e l’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 50%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno leggermente fino a 24,7°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 57%, mentre le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,1°C. L’umidità si manterrà attorno al 60%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h. Le previsioni meteo indicano assenza di precipitazioni, rendendo la serata adatta per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero per il fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteo generali. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 9.9 NE max 12 Grecale 66 % 1021 hPa 3 cielo coperto +23.1° perc. +23° prob. 8 % 12.6 ENE max 16.4 Grecale 59 % 1019 hPa 6 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° Assenti 2.2 NO max 4.2 Maestrale 62 % 1020 hPa 9 nubi sparse +25.2° perc. +25.2° Assenti 5.7 SSE max 5.9 Scirocco 56 % 1020 hPa 12 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 7 SSO max 7.8 Libeccio 50 % 1019 hPa 15 nubi sparse +24.7° perc. +24.7° Assenti 5.4 SSE max 6.1 Scirocco 57 % 1019 hPa 18 nubi sparse +23.4° perc. +23.4° Assenti 7.2 ENE max 7.8 Grecale 60 % 1019 hPa 21 cielo coperto +23.1° perc. +23° Assenti 0.6 ESE max 1.9 Scirocco 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:13

