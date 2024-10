Previsioni Meteo Salerno: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Salerno si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con un cielo che passerà da sereno a coperto nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 18,6°C della notte e i 23,4°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole sarà significativa, specialmente nel pomeriggio, quando si registrerà una copertura nuvolosa del 100%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 5%, e l’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 67%. Le condizioni di calma del vento contribuiranno a rendere la notte tranquilla.

Con l’arrivo della mattina, le nubi inizieranno a fare la loro comparsa, portando una copertura che aumenterà progressivamente fino a raggiungere il 79% entro le 9:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,6°C alle 10:00. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 54% e il 66%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22-23°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 58%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento rimarrà debole, con intensità che non supererà i 7 km/h.

La sera porterà un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno attorno ai 19°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 68%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, contribuendo a una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità. Le temperature rimarranno gradevoli, senza particolari sbalzi. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima mite troveranno quindi in Salerno un ambiente favorevole per le loro attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 6.4 NE max 6.4 Grecale 66 % 1024 hPa 4 nubi sparse +18.1° perc. +17.6° Assenti 5.5 NE max 5.3 Grecale 66 % 1024 hPa 7 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 5.7 NE max 7.1 Grecale 62 % 1025 hPa 10 nubi sparse +22.6° perc. +22.3° Assenti 1.5 OSO max 4.4 Libeccio 54 % 1024 hPa 13 cielo coperto +23.3° perc. +23.1° Assenti 6.4 SO max 7.2 Libeccio 52 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.1° perc. +21° Assenti 4 SSO max 5.1 Libeccio 64 % 1023 hPa 19 poche nuvole +20.2° perc. +20° Assenti 1.9 NE max 2.4 Grecale 67 % 1023 hPa 22 poche nuvole +19.3° perc. +19.1° Assenti 4.6 NE max 4.7 Grecale 69 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.