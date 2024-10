Previsioni Meteo Salerno: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Salerno di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento temporaneo, con schiarite e nubi sparse. Tuttavia, nel pomeriggio il cielo si presenterà nuovamente coperto, mentre la sera porterà a un graduale diradamento delle nubi.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21,1°C, con una leggera pioggia che porterà a una copertura nuvolosa del 95%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 7,8 km/h, proveniente da Ovest. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di circa 0,15 mm. L’umidità si manterrà alta, intorno all’88%.

Con l’arrivo della mattina, il meteo di Salerno mostrerà un miglioramento, con temperature che saliranno fino a 22,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 96% al 70%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 5,4 km/h e i 12,8 km/h. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque elevata, attorno al 55%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature che scenderanno a 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 92%, e i venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63%, mantenendo un clima piuttosto umido.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con temperature che si aggireranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, raggiungendo il 97%. I venti saranno leggeri, con velocità che scenderanno fino a 4,6 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 70%, mentre non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Salerno di Venerdì 11 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento temporaneo nella mattina, per poi tornare a condizioni nuvolose nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilizzazione del meteo, con temperature che potrebbero mantenersi su valori miti, ma con la possibilità di qualche pioggia sporadica. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero continuare a dominare il cielo di Salerno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.1° perc. +21.6° 0.15 mm 7.8 O max 11.1 Ponente 88 % 1008 hPa 3 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° prob. 21 % 12.3 ONO max 15.2 Maestrale 80 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19° perc. +19.1° Assenti 5.4 O max 8.2 Ponente 80 % 1012 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° Assenti 8.3 SO max 13 Libeccio 64 % 1013 hPa 12 nubi sparse +22.6° perc. +22.3° Assenti 12.8 SO max 16 Libeccio 55 % 1013 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +21.4° prob. 3 % 12.1 SO max 14.3 Libeccio 60 % 1014 hPa 18 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° Assenti 6.3 SO max 9.4 Libeccio 68 % 1015 hPa 21 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° Assenti 1.2 ESE max 4.5 Scirocco 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:22

