Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Salsomaggiore Terme indicano una giornata caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 9,9°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che porterà a un aumento della temperatura e a un cielo più sereno nel corso della giornata.

Nella mattina, il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 12,6°C intorno alle 8:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,9 km/h e i 6,3 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 16,4°C alle 14:00. Il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima più gradevole. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, con raffiche che non supereranno i 8,4 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 64%.

Con l’arrivo della sera, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 10,3°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si stabilizzerà attorno all’86%. Questo clima sereno e fresco renderà la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Salsomaggiore Terme mostrano un trend di stabilità e miglioramento. Domenica si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto con l’avvicinarsi della nuova settimana.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° prob. 4 % 2.4 ENE max 3.6 Grecale 97 % 1014 hPa 3 cielo coperto +10.2° perc. +9.7° Assenti 0.9 SSE max 2.1 Scirocco 94 % 1014 hPa 6 cielo coperto +10.7° perc. +10.2° Assenti 2.9 OSO max 3.7 Libeccio 91 % 1014 hPa 9 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° Assenti 4.9 NNE max 4 Grecale 79 % 1015 hPa 12 nubi sparse +16° perc. +15.4° Assenti 6.3 ENE max 5.8 Grecale 67 % 1013 hPa 15 nubi sparse +16.1° perc. +15.5° prob. 3 % 7.3 E max 6.7 Levante 66 % 1013 hPa 18 poche nuvole +11.9° perc. +11.3° Assenti 4.2 SSE max 4.9 Scirocco 82 % 1014 hPa 21 cielo sereno +10.8° perc. +10.2° Assenti 4.6 SO max 5.9 Libeccio 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.