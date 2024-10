Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 15,1°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Est, con raffiche che potranno raggiungere i 10,8 km/h.

Nella mattina, il meteo non subirà significative variazioni. La pioggia leggera si alternerà a momenti di cielo coperto, mantenendo una temperatura che oscillerà tra i 15°C e i 15,9°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che potranno arrivare fino all’80%. Anche la velocità del vento si manterrà su livelli simili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle piogge, con intensità che potranno variare. Le temperature raggiungeranno un massimo di 16,3°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà pressoché totale. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare a 0,36 mm. La direzione del vento si confermerà da Est, con una leggera intensificazione della brezza.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non cambieranno significativamente. La pioggia leggera persisterà, accompagnata da un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 99%. La pressione atmosferica, invece, continuerà a scendere, attestandosi intorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede un miglioramento, ma le nuvole potrebbero continuare a dominare il cielo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.14 mm 5.3 ENE max 10.8 Grecale 99 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.12 mm 5.8 ENE max 10.7 Grecale 99 % 1027 hPa 6 cielo coperto +15° perc. +15.2° prob. 38 % 5.9 E max 9.8 Levante 99 % 1027 hPa 9 cielo coperto +15.4° perc. +15.6° prob. 52 % 5.9 E max 9 Levante 97 % 1028 hPa 12 cielo coperto +15.9° perc. +16° prob. 80 % 7.3 ENE max 9.9 Grecale 96 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.19 mm 9.1 E max 13.9 Levante 94 % 1026 hPa 18 pioggia leggera +15° perc. +15.2° 0.25 mm 6.1 ENE max 13.5 Grecale 99 % 1026 hPa 21 cielo coperto +15° perc. +15.1° prob. 12 % 5.8 E max 10.8 Levante 99 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:16

