Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: tutti i dettagli per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il clima sarà caratterizzato da poche nuvole e una temperatura di circa +13,3°C, con umidità elevata al 87%. Durante la mattina, il cielo passerà da sereno a parzialmente nuvoloso, raggiungendo +17,4°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino all’86%, mantenendo la temperatura stabile. Sabato 12 Ottobre inizierà con temperature di +12,2°C e cielo prevalentemente coperto, mentre nel pomeriggio si stabilizzeranno attorno ai 17,9°C. Domenica 13 Ottobre, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature che saliranno fino a +19,1°C. Non sono previste precipitazioni significative durante il weekend.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +13,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 16%, mentre la velocità del vento si attesterà attorno ai 6,2 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 87%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1007 hPa. Con l’avanzare delle ore, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a +12°C alle 04:00.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno e poi con nubi sparse. Le temperature saliranno fino a +17,4°C intorno alle 11:00, con una copertura nuvolosa che varierà dal 46% al 53%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,6 km/h e 9,2 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 73%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’86% alle 13:00. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 17,4°C, mentre la velocità del vento si attesterà sui 8,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma la probabilità di pioggia aumenterà fino al 35%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature in calo fino a +12,4°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 4,5 km/h, e l’umidità salirà fino all’89%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1018 hPa.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre inizierà con poche nuvole e una temperatura di +12,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 19%, mentre la velocità del vento si attesterà attorno ai 4,4 km/h. L’umidità sarà alta, al 89%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1018 hPa. Con il passare delle ore, il cielo diventerà nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +11,4°C alle 04:00.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno fino a +16,9°C alle 11:00, mentre la velocità del vento varierà tra 3,3 km/h e 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,9°C alle 13:00. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 5,3 km/h, e la copertura nuvolosa varierà dal 44% al 75%. Non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo sarà ancora coperto con temperature in calo fino a +13,4°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 5,9 km/h, e l’umidità salirà fino all’83%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di +12,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 97%, mentre la velocità del vento si attesterà attorno ai 5,9 km/h. L’umidità sarà al 87%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1020 hPa. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +11,6°C alle 04:00.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere nubi sparse con temperature che saliranno fino a +19,1°C alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 3,2 km/h e 5,6 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C alle 14:00. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 7,1 km/h, e la copertura nuvolosa varierà dal 58% al 78%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo sarà coperto con temperature in calo fino a +14°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 5,1 km/h, e l’umidità salirà fino all’87%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un clima variabile, caratterizzato da temperature miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere d’occhio l’evoluzione del tempo, specialmente durante le ore pomeridiane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.