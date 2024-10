Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a San Giovanni la Punta indicano una giornata caratterizzata da una variabilità nuvolosa e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo che diventerà sereno. La mattina si aprirà con temperature in aumento, raggiungendo i 19,1°C entro le 10:00.

Nel pomeriggio, le nuvole torneranno a farsi più presenti, con un cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 19°C. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 9,5 km/h e i 11 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C, con un cielo che si manterrà parzialmente nuvoloso.

Durante la notte, si registrerà una copertura nuvolosa dell’88%, con una temperatura di 15,9°C e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, e alle 07:00 si avrà un cielo sereno e una temperatura di 16,9°C. La mattina continuerà a essere caratterizzata da un cielo sereno e da temperature in aumento, che toccheranno i 20,1°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà nuovamente, raggiungendo una copertura del 100% e temperature che scenderanno a 19°C. I venti si faranno più intensi, con velocità che raggiungeranno i 11 km/h. La sera si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso, mantenendo temperature intorno ai 17°C fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giovanni la Punta evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una variabilità nuvolosa che caratterizzerà la settimana. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per Domenica 20 Ottobre si prospetta una giornata nel complesso favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.7° perc. +15.5° prob. 4 % 5.5 OSO max 8.1 Libeccio 83 % 1016 hPa 4 cielo sereno +15.5° perc. +15.2° prob. 2 % 4.7 O max 6.5 Ponente 83 % 1015 hPa 7 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° Assenti 2.8 SO max 3.8 Libeccio 77 % 1017 hPa 10 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 4.2 S max 5.1 Ostro 65 % 1018 hPa 13 cielo coperto +20° perc. +19.6° Assenti 9.5 SE max 9.8 Scirocco 60 % 1018 hPa 16 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 8.8 ESE max 12.1 Scirocco 73 % 1020 hPa 19 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 5.1 E max 10.3 Levante 77 % 1022 hPa 22 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 4.5 NE max 9.1 Grecale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:11

