Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, San Giovanni la Punta si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante le prime ore del giorno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 19°C nella notte a un massimo di 26,5°C nel pomeriggio. La presenza di venti moderati, con velocità che raggiungeranno i 16,3 km/h, contribuirà a mantenere un clima gradevole, nonostante l’aumento dell’umidità che si attesterà attorno al 64% nel tardo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 19,5°C. La brezza leggera proveniente da Ovest garantirà un’atmosfera tranquilla, con una pressione atmosferica che si manterrà attorno ai 1015 hPa. Con l’avanzare della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,3°C entro le 07:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un’ottima visibilità e un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse che copriranno progressivamente il cielo. Le temperature toccheranno il picco di 26,5°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,3 km/h, e l’umidità si alzerà fino al 74% nel tardo pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 20%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a 20,9°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e ventilata. Le condizioni di umidità aumenteranno ulteriormente, raggiungendo il 73%. Nonostante la copertura nuvolosa, non si prevedono eventi meteorologici avversi.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni la Punta indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità. Le temperature rimarranno gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, soprattutto nelle ore centrali. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e temperature simili. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, mentre chi cerca frescura potrà approfittare delle serate ventilate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.3° perc. +18.9° Assenti 5.3 O max 7 Ponente 62 % 1014 hPa 4 cielo sereno +18.9° perc. +18.4° Assenti 8.7 O max 12.3 Ponente 61 % 1013 hPa 7 cielo sereno +21.3° perc. +20.8° Assenti 8.9 OSO max 13 Libeccio 49 % 1013 hPa 10 cielo sereno +25.3° perc. +25° Assenti 10.3 SO max 17.7 Libeccio 41 % 1013 hPa 13 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 12.9 SO max 19.5 Libeccio 47 % 1011 hPa 16 nubi sparse +24.2° perc. +24.1° Assenti 14.3 OSO max 21.3 Libeccio 58 % 1011 hPa 19 cielo coperto +21.7° perc. +21.7° prob. 20 % 11.4 OSO max 19.2 Libeccio 69 % 1012 hPa 22 nubi sparse +20.7° perc. +20.8° prob. 20 % 16.8 O max 28.1 Ponente 75 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:36

